Cristina Pedroche ha hablado este miércoles de cómo se comportará cuando su hija Laia sea mayor y pase por esa etapa de avergonzarse de su madre.

Dani Mateo le ha preguntado por esta cuestión después de que en Zapeando se metiera un vídeo de una niña asegurando que le avergonzaba que su padre se 'hiciera el joven', y la colaboradora ha sido clara con lo que hará si le ocurre lo mismo con su hija.

"Yo no puedo darle cringe [vergüenza]. Voy a hacer todo lo que me diga para no darle cringe", ha asegurado la vallecana, apuntado que si su hija le pidiera que no bailara, no lo haría.

El presentador le ha puesto entonces en una situación a la influencer: "Me imagino a Laia: 'Mama, por fin de año lo de ir desnuda no, por favor, que se ríen de mi en el colegio'".

"Pues no, porque seguro que va a estar superorgullosa de que su madre se ponga lo que le da la gana y va a decir: 'Gracias, mamá. Porque así las niñas pequeñas podemos hacer lo que nos dé la gana", ha reivindicado, por su parte, Pedroche.

Además, la colaboradora ha matizado: "No voy desnuda, llevo un look increíble". Cuando le han aplaudido, Mateo le ha apuntado: "No le hacéis bien, le vas a dar vergüenza a tu hija".