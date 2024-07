Cristina, en 'First Dates': "Busco un hombre de los pies a la cabeza y que fume, eso es imprescindible"

"Me voy a definir y lo primero que digo de mí es que soy abuela con mayúsculas, porque soy la más feliz del mundo", afirmó Cristina este jueves en su presentación en First Dates.

Tras saludar a Carlos Sobera y a Matías Roure, la zaragozana comentó que "soy muy cañera, extrovertida, muy sensible y me encanta pasármelo bien".

El presentador quiso saber que si era tan feliz, porque quería a un hombre: "Para apagar el gusanillo, para compartir ratos, porque la soledad es mala".

Cristina y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Hoy en día tengo sexo pasional, esporádico, pero cuando lo tengo, es salvaje, mortal, muy bueno. Solo eso, nada más", explicó antes las cámaras la comensal.

Sobera le preguntó cómo tenía que ser el hombre que la podría conquistar: "Un hombre de los pies a la cabeza, follador y que fume, imprescindible. Me da igual si guapo o feo, pero que tenga vida a sus espaldas".

Su cita Enrique: "Me cuesta mucho conquistar a una mujer. Me gusta ir poquito a poco, ir conociendo a la persona. Esto de salir de copas y liarte con una, no me gusta", reconoció.

Nada más verle, Cristina exclamó: "¡Qué lástima! Quería a un machote que me agarrara porque es lo que necesito, y Enrique no lo es", se quejó la zaragozana.

Cristina y Enrique, en 'First Dates'. MEDIASET

Al maño tampoco le gustó su cita: "Es una chica maja, pero no es el tipo de mujer en el que me fijaría por ahí". Tras comentar que los dos venían de Zaragoza, pasaron a la mesa para conocerse mejor.

Cristina comenzó la velada preguntándole a Enrique sus aficiones en sus ratos libres, y él le contó que poca cosa porque se estaba preparando una oposición para consolidar su puesto de celador.

La operaria de montaje se sorprendió cuando su pareja de la noche le contó que llevaba cinco o seis años estudiando y todavía no se había presentado: "Este señor es de pueblo, y los zaragozanos me van a entender, es cerrado de mollera", señaló la soltera.

Al final, ninguno de los dos quisieron tener una segunda cita: "No pegamos ni con cola", reconoció Enrique. "Ni amigos, ni pareja, ni nada de nada. Solo tenemos en común que somos maños", añadió Cristina.