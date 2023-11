Uno de los creadores de 'Cuéntame' responde a la polémica con María Galiana y señala a otros actores como "grandes inquisidores"

Las recientes declaraciones de la actriz María Galiana, que encarna a Herminia en Cuéntame, han generado un revuelo en el seno de los guionistas de esta serie, la más longeva de la historia de la televisión en España. Uno de sus creadores, Eduardo Ladrón de Guevara, ha aprovechado su participación en un coloquio para responder a las palabras de la actriz y señalar también aparte del elenco por su comportamiento.

En una entrevista en Vertele, la veterana intérprete aseguró que "la idea que los protagonistas, sobre todo la familia, tenía de lo que era Cuéntame siempre se ha impuesto siempre, y es lo que nos ha hecho perdurar. Porque si no, nos hubiéramos ido a la porra en tres o cuatro años, o menos", dijo Galiana.

Sobre esas palabras, Ladrón de Guevara ha reaccionado de la siguiente manera: "He leído unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me han dejado perplejo por la falta de respeto", ha dicho durante un coloquio de ALMA, el sindicato de guionistas de España.

"No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados, sobre todo porque es muy injusto", ha añadido.

María Galiana no habría sido la única, según él, ya que "en esta serie hubo actores con poca educación". En este sentido, Ladrón de Guevara ha señalado al reparto y ha reconocido que él ha "sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores", ha opinado.

Para el creador de la ficción de TVE, "eso no está bien, porque crea mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo", ha lamentado.

Según ha explicado, estas actitudes de los actores surgieron "a partir del segundo o tercer capítulo", y para ello ha puesto una anécdota como ejemplo que involucra a la actriz Irene Visedo, que encarna a Inés Alcántara. "Tengo que contar algo con lo que los guionistas algunas veces nos tropezamos. Yo era la primera vez que veía una cosa así", ha comenzado explicando.

"Al principio, debía ser el capítulo tres o cuatro, llegamos a la mesa para leer el guion y una actriz, cuando íbamos a empezar, saca de su bolso un guion que había escrito ella. La actriz se llama Irene Visedo, y me quedé atónito", ha recordado.

"Ante eso, o das un puñetazo y dices: 'Vaya usted a paseo'. Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores, me refiero a los primeros, que por cierto son excepcionales, se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos", ha admitido. "Jamás le hice un reproche, pero siempre que he tenido ocasión, he denunciado este lamentable suceso", ha zanjado Ladrón de Guevara.