El creador y guionista de 'El Hormiguero', Juan Herrera, revela que padece cáncer desde hace cinco años

El programa de El Hormiguero es un formato que lleva años triunfando en televisión y del cual se conocen algunos de sus artífices, como Pablo Motos o Jorge Salvador, que cada noche salen por la pantalla.

Quien no sale casi nunca es Juan Herrera, el guionista que creó junto a Pablo Motos el programa de Trancas y Barrancas y al que los espectadores conocieron solo con motivo del programa especial de El Hormiguero por los 2.500 programas emitidos.

Ahora, el que a día de hoy sigue siendo uno de los guionistas del programa de Antena 3, ha concedido una entrevista en el programa Transmite la Ser, donde ha revelado que los últimos cinco años ha estado conviviendo con el cáncer que padece.

"Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida", explicaba Herrera.

Y aunque no está curado, sí ha logrado un equilibrio en su salud para seguir "haciendo el gamba". "La enfermedad no está superada, pero está controlada", aseguraba el veterano humorista.

Además de El Hormiguero, es responsable de la llegada a España de programas como Humor Amarillo. "Los japoneses tenían unos charcos llenos de barro sucio y ponían ahí un micro, para que el tipo que se fuese a pegar el leñazo, se llenase de barro. Era clave eso, porque sin barro solo hubiese habido dolor, pero el barro contrarresta el dolor de un tío quejándose", explicaba sobre por qué le llamó la atención ese formato.

De vuelta a El Hormiguero, asegura que una de las secciones más famosas del mismo, la de la Ciencia, proviene de su ánimo de llevar esa disciplina a "los niños de pueblo como yo, que no tienen oportunidad, en muchos sitios de la España vaciada, de ver nunca un experimento".

"Yo todavía sigo siendo un niño de pueblo y pienso que eso es una manera de traerlos al mundo de la ciencia, el experimento, mezclado con los juegos... y bueno, ese revoltijo de ideas que luego Pablo y su tropa pues han conseguido armar como el bicharraco que es ahora el programa realmente", hacía ver.