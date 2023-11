Y ahora Sonsoles se hizo eco hace unos días del vecino de Málaga que golpeó fuertemente a un niño de 12 años por molestarle al jugar a la pelota.

El programa de Antena 3 entrevistó a la madre del menor en el plató, la cual expresó que su hijo necesita medicación para dormir bien. Este martes, el magacín ha vuelto a hablar con la mujer, quien ha relatado que el agresor continúa con sus amenazas.

La madre de la víctima ha actualizado el estado de su hijo: "Tiene una bola rígida en la cara que le impide gesticular bastante. Le han dado un antiinflamatorio y, si no mejora, tendrá que tomar antibióticos".

Pero, al margen de su daño físico, la mujer ha expresado que el niño está "aterrado": "Mañana lo vuelve a ver una psicóloga y es lo que más me preocupa. Ha empezado a ir al instituto, pero ya no es como antes: no se relaciona igual, está hermético y le cuesta hablar del tema"

"Era un niño que deseaba empezar a salir solo y ya no", ha contado la mujer. Por esta misma línea, ha expresado que el pequeño teme que el vecino vuelva a su casa, pues son continuos los insultos del agresor y su familia: "Nada más que pasamos por la puerta salió el padre del agresor insultando y amenazando y otra vez vuelve el miedo".

"Lo llevamos lo mejor que podemos para que nuestro hijo no nos vea derrumbarnos, pero es una situación insostenible", ha denunciado la mujer. Sobre las denuncias a la policía, ha contado que se trata de "delitos leves que la abogada va sumando a la causa".

"No podemos hacer nada más que salir a la calle cámara en mano, porque sabemos que nos escuchan entrar y salir y están pendientes para ver cuándo saltar", ha explicado la madre del menor.