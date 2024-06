La conspiración de 'Supervivientes' que nunca existió: comprobamos sobre el terreno cómo fue la búsqueda de Ángel Cristo

Fue uno de los momentos más sonados de la edición de Supervivientes: Ángel Cristo había desaparecido. El concursante decidió saltarse los límites de seguridad de la playa en la que concursaba e internarse en la jungla de Cayo Menor, en los Cayos Cochinos, en Honduras, donde se graba y desde donde se emite el reality más espectacular de Telecinco.

Sobre casi cualquier programa de telerrealidad surgen teorías de la conspiración, a menudo, cuando los sucesos atañen a un concursante con muchos seguidores y no son positivos. Las conspiranoias de estos últimos días se han encontrado con el impedimento de que un grupo de cinco periodistas de distintos medios, entre ellos 20Minutos está en los Cayos Cochinos, con total acceso, comprobando cómo se realiza el programa, sus localizaciones, sus profesionales, el desarrollo de las galas, el control de realización, las órdenes de dirección y demás pormenores.

En el caso de Ángel Cristo la teoría de la conspiración, difundida en redes sociales por un puñado de cuentas, decía que los miembros de la Fuerza Naval de Honduras que participaron en la búsqueda de Ángel Cristo por la isla eran falsos. Atrezzo, actores.

El propio programa subió imágenes de esos militares, un vídeo que se borró a las pocas horas. La explicación de los ajenos al programa: que se había borrado para ocultar que eran actores. La explicación oficial: que se hizo para proteger la identidad de los militares. En un país como Honduras, con una tasa de delincuencia alta y en plena guerra con las maras, nada extraño.

20Minutos pudo comprobar, como muestra la foto de arriba, que en los Cayos Cochinos siempre hay un retén de la Fuerza Naval de Honduras y de Infantería de Marina listo para actuar.

No es sólo por el reality, es que además los Cayos son un Parque Nacional protegido, por lo que esos militares también garantizan que nadie lleve a cabo actividades ilegales de pesca, explotación o contaminación, dando soporte a la Fundación Cayos Cochinos, que co-gestiona los Cayos junto a las comunidades garífunas de la zona.

La huida y la búsqueda

Ángel Ludeña, director de Supervivientes en Honduras y Juanra Gonzalo, productor ejecutivo de Supervivientes y director general de Cuarzo (Banijay), explican cómo fue aquella huida y el peligro que implicó.

"Siempre sabemos lo que está pasando en la playa. El inspector de playa nos avisó que que no encontraban a Ángel y automáticamente empezamos a buscarle", explica Ángel Ludeña.

"Primero le buscan los inspectores de playa, que son los que conocen la zona y el equipo, un redactor y un cámara. Luego fuimos sumando gente, incluido parte del equipo de L'isola dei famosi que justo ese día tenía un directo de Italia", además del retén de la Fuerza Naval que son "los que mejor conocen la isla".

"La isla no es muy grande, pero es una isla muy rocosa y muy empinada. El peligro de ahí es que en cualquier momento se podía caer. Están con muy poca fuerza, aunque él estaba muy seguro y se creía prácticamente Rambo", hace ver Juanra Gonzalo.

"Si no te conoces la isla en cualquier momento hay barrancos que son todo de piedra. No tienen fuerza, se pueden marear, se puedes caer en cualquier sitio y para encontrarle sería muy complicado", explica. Afortunadamente, tres horas y media después Ángel Cristo apareció en la otra punta de la isla en perfecto estado de salud. "Él mismo nos reconoció que iba a esperar ahí porque ya no tenía fuerzas para volver", revela el directivo.

Seguridad ante todo en un entorno hostil

Los supervivientes de Telecinco no están en un parque temático. Comen muy poco, duermen a la intemperie, hacen pruebas físicas a diario... y todo a la orilla de un mar con corrientes y con una jungla salvaje detrás. Así, hay normas que han de cumplir por su seguridad.

"Últimamente ya les les pedimos siempre con el con el neopreno porque están muy débiles, el agua está muy fría... Blanca Manchón se ha mareado varias veces también pescando", pone manifiesto Ludeña. "Están débiles y es un camino complicado y por eso está acotado para que no se salga por ahí y evitar riesgos", explican sobre las cuerdas tendidas por la selva que indican a los concursantes cuál es el límite por el que pueden moverse.

"Cuando firman el contrato y las normas del programa está claramente indicado que los espacios están acotados por su seguridad y por la seguridad del equipo también. Y por supuesto, cuando van a las playas se les indica y se les marca muy bien con esas cuerdas", dice Ludeña. También en el mar hay normas. "No se pueden ir a donde les de la gana e irse dos kilómetros para allá. Siempre tienen que ir acompañados, siempre tiene que ir alguien del equipo, porque en cualquier momento se pueden marear u ocurrir un percance. Tiene que ir con ellos una barca de apoyo de pesca o el cámara buzo y si no, están las personas del equipo a su alrededor", revelan los máximos responsables del formato.

¿Cuál es el sentir del equipo cuando les acusan de manipulación, de oscurantismo, y demás críticas? Ludeña lo tiene claro: "El equipo se deja la piel durante más de tres meses. Aquí en este año, si luego le sumamos el All Stars, van a ser cinco meses en condiciones muy duras, trabajando de sol a sol, con calor, con mosquitos, con lluvia, sin lluvia, con humedad. Entonces pues imagínate el equipo... esto les duele, claro, no les hace gracia porque además saben que no es verdad", sentencia.