La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, después de solo algunos meses de relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha generado un gran debate. Sin embargo, tras haber vendido la exclusiva a la revista ¡Hola!, la pareja ha decidido aislarse de los medios de comunicación.

Tanto es así que, este martes, Alejandra Rubio regresó a su puesto como colaboradora de Así es la vida, desde donde aseguró que la presión mediática le estaba sobrepasando. Incluso, la joven terminó estallando en lágrimas y recibió el cariño de Sandra Barneda.

Este miércoles, desde el plató del Club Social de Vamos a ver, Isa Pantoja ha recordado que ella también vivió el acoso mediático cuando, mucho más joven que Alejandra, comunicó que estaba embarazada de su hijo. Por ello, la joven ha enviado un consejo a la pareja.

"No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo... ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora: 'Para porque es lo mejor para ti'", ha recomendado Isa Pantoja.

Por su parte, Joaquín Prat, presentador del matinal de Telecinco, ha dejado clara su opinión con respecto a la situación que está viviendo Alejandra Rubio: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende".