El consejo de Ernesto Sevilla en 'La Resistencia': "No bebáis agua"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia celebró este martes su programa número mil en Movistar Plus+, a tan solo unas semanas de abandonar el canal para pasar a emitirse en Televisión Española.

Broncano, Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce lo quisieron celebrar con dos visitas especiales, la primera, la de Ernesto Sevilla, habitual colaborador del programa; y la segunda, la del ciclista Alberto Contador.

El cómico quiso dirigirse a la audiencia del programa para enviarles un mensaje: "No bebáis agua. La gente suele deicr que es buena, que hidrata, que es necesaria para vivir", afirmó Sevilla.

"No hagáis caso, es una corriente. El agua es un líquido que no sabe a nada, por lo tanto, no aporta nada al cuerpo humano. Esto es un estudio que se ha hecho en Europa", aseguró el colaborador de La Resistencia.

Y continuó diciendo que "si alguien te dice que si no bebes agua, a lo mejor te mueres... ¡Yo me meo en la boca de esa gente!". Sorprendido, Broncano le dijo: "Era un consejo amable y ha tomado un giro al final...".

A continuación llegó el invitado del día, el ciclista Alberto Contador, que no se libró de una de las preguntas clásicas del programa: dinero en el banco.

"Voy a decir una horquilla, para una temporada de La Resistencia me llega, pero no para dos", aludiendo a lo que le costará a Televisión Española producir el programa de Broncano en La 1 a partir de septiembre.