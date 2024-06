El conmovedor mensaje de superación de un bandolero: "Si yo he podido, podéis el doble o el triple"

El youtuber Zazza, el Italiano, charló con un grupo de raperos en Bilbao durante el estreno de Apatrullando en La Sexta, en la noche del miércoles. Uno de los tres integrantes del grupo, afirmó trabajaba en la industria musical. "He tenido una vida muy mala", le confesó.

El hombre afirmó que se arrepentía de muchas cosas, como las que le hicieron estar tres veces en prisión: "Robaba consolas al principio, pero después empecé con las drogas, metí una puñalada y fui capo de una banda".

El tío del chico se encontraba al lado, y le dedicó un mensaje conmovedor, ya que fue él quien lo sacó de las calles con 15 años: "He sido un bandolero y tengo cinco hijos, seis con mi sobrino. No me importa cuidar a uno que a 12 hijos".

Este último hombre contó su historia. "Mi padre era un borracho que me pegaba palizas y me mataba a palos todos los días", aseguró. "Hizo cosas que no debía hacer con mis hermanas", añadió, enfadado.

Esto fue lo que hizo que él cambiara de vida: "No quiero que mis hijos pasen lo que he pasado". Para finalizar, ambos mandaron un mensaje a los jóvenes. "Si yo he podido con todo lo que he pasado, vosotros no sois tontos, podéis el doble y el triple", aseguró el tío. "Persigue tus sueños, que para eso hemos venido", dedicó el sobrino.