La confesión de Santiago Segura en 'Pasapalabra': "He tenido una pesadilla con el programa"

Vicky y Manu contaron en Pasapalabra, por segundo día, con la colaboración de Marta Belenguer, Ana Fernández, Salva Reina y Santiago Segura, que fueron los invitados que les ayudaron a conseguir el máximo de segundos posibles para enfrentarse a El Rosco.

Pero en su presentación de este lunes, Segura quiso destacar un detalle que le había sucedido en la previa al programa tras el saludo de Roberto Leal. "Estoy muy feliz porque Padre no hay más que uno 4: campanas de boda está arrasando", señaló.

"Solo he tenido un pequeño contratiempo al venir a Pasapalabra, y es que, por primera vez, he tenido una pesadilla con el programa", confesó el actor y director.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Y continuó contando que "había hecho todo el Rosco completo, solo me faltaba una letra". Segura bromeó diciéndole al presentador: "Y me preguntabas: con la M, segundo apellido del repartidor que le trajo un paquete a Roberto Leal el 3 de mayo...".

Tras las carcajadas del público y del propio conductor del programa de Antena 3, el invitado añadió: "Te juro que, por un momento, pensé que eso no podía ser y ya me desperté".

"He vuelto a ver que la película estaba arrasando y me he calmado. Pero venir aquí me daba mal rollo", confesó Segura momentos antes de empezar a jugar.