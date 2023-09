La confesión en directo de Beatriz Pérez-Aranda que deja sin palabras a Lluís Guilera

El canal 24 horas de Radio Televisión Española puede parecer poco dado al humor: emite sin parar noticias con su equipo de presentadores. Pero incluso ellos tienen sus ratos de desenfado.

Es lo que ocurrió este viernes por la mañana, cuando Lluís Guilera y Beatriz Pérez-Aranda presentaban la actualidad del día. Una de las noticias era que la cantante australiana Kylie Minogue presentaba un nuevo disco.

Fue entonces cuando Guilera preguntó a su compañera si le gustaba Kylie Minogue: "Me encanta, pero aparte yo conozco a Kylie Minogue". "¿Conoces a Kylie Minogue? ¿Y eso?", preguntó incrédulo Guilera.

"Aparte hemos estado mucho tiempo charlando, sí, sí", añadió la periodista, que explicó que esto ocurrió cuando la australiana "estaba con (Andrés) Velencoso", en referencia a la relación que Minogue mantuvo con el modelo español.

Ante la estupefacción de Guilera, Pérez-Aranda dijo: "Eso te pasa por preguntar". La siguiente noticia era sobre el también cantante Mikel Erentxun. "Que lo conoces", preguntó Guilera con humor. "No. A lo mejor lo he visto por un pasillo de TVE, pero personalmente no. Lo que sí sé es que lanza nuevo disco", prosiguió la periodista.

Fin de semana

No fue el único intercambio divertido entre ambos presentadores este viernes. Antes, Guilera intervino para explicar que estaban repasando todas las noticias del día, el "último de la semana laboral".

Su compañera le dio la réplica: "Último día de la semana laboral, pero de todas maneras será para ti, porque para mí es mi lunes de la semana laboral, pero bueno", dijeron entre risas.

Posteriormente, en la previsión del tiempo, siguió el chascarrillo: "Menos Bea, que trabaja este fin de semana, el resto vamos a disfrutar". "Eres absolutamente malísimo y perverso", dijo Pérez-Aranda. "El veranillo de San Miguel, ¿no? de terracitas, aperitivito...", dijo con humor la periodista.