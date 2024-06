Concha, sobre su cita en 'First Dates': "Los hombres así, me dan asco"

"Para mí el sexo es muy importante porque me hace sentir más hombre. Si tú funcionas, te sientes hombre y que puedes agradar a tu pareja", afirmó Abraham en su presentación en First Dates este miércoles.

Carlos Sobera recibió al policía municipal jubilado a las puertas del restaurante del amor de Cuatro, al que le preguntó por sus pasiones en la vida: "El billar y los karaokes".

"Toda la vida me ha gustado cantar, pero descubrí los karaokes en Barcelona en 1992, en las olimpiadas. Cuando me fui a Valencia, también los busqué", comentó.

El presentador le preguntó si ligaba mucho, a lo que el soltero respondió: "Algo sí que ligo, pero he venido a First Dates como una experiencia", reconoció.

Su cita fue Concha: "Me gusta vestirme moderna. Mi hija me llama la atención muchas veces", afirmó en su presentación mientras no ocultaba su alegría por conocer a Sobera.

"Me he puesto nerviosa al conocerle, le he visto guapísimo, mucho más que en la televisión. Me gusta mucho, es un profesional, un artista", confesó la valenciana.

Abraham comentó sobre su pareja de la noche que "mi primera impresión es que he visto a una señora, y eso no es lo que busco. Lo que quiero es una chica joven. Se me ha cambiado la cara porque no era lo que yo me imaginaba".

A pesar de las diferencias, ambos pasaron a la mesa a cenar y conocerse mejor, quedándose a la espera de descubrir cosas uno del otro que les conquistasen.

Concha le contó que era viuda desde hacía cuatro años y que no había vuelto a tener pareja. Se casó con 18 años, estuvo con su marido 48 años y no había estado con más hombres que su esposo.

"Mi sus aficiones son viajar, pasear y bailar. La verdad es que no estoy muy abierta al amor, pero siento que me tengo que ir abriendo poco a poco para encontrar a otra persona especial", confesó.

La valenciana quiso saber si Abraham estaba jubilado y él, al nombrarle la edad, lo que hizo fue reconocer que había pedido a una mujer menor de 60, "pero no me han hecho caso".

Concha le dijo que era normal, pero, en realidad, desde el primer minuto tuvo claro que Abraham no era para ella: "Los hombres así me dan asco, no asimilan la edad que tienen".

Concha estaba indignadísima y en el momento que Abraham le preguntó que si echaba más de menos la compañía o el sexo, ella prefirió morderse la lengua.

"Es un sinvergüenza, me dice que le parezco vieja y luego me pregunta por el sexo… estoy deseando que termine la cita porque no sé cuánto tiempo voy a aguantar sin decirle cuatro cosas", admitió indignada.

Al final, Abraham no quiso tener una segunda cita con Concha porque "ella no es la idea que yo traía". La valenciana, por su parte, coincidió con él en no volver a quedar.

"Creo que no se ha portado bien conmigo, no ha madurado bastante, soy consciente de la edad que tengo, pero tú quieres chicas más jóvenes y opino que tienes un problema. Y, por educación, me he callado porque no quería faltarte al respeto, pero tenía que decirte la verdad", afirmó la comensal.