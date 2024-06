Con diarrea, pero entre risas en 'Supervivientes All Stars': "¡Se me va la vida por el culo!"

Los concursantes de Supervivientes All Stars se están enfrentando a la edición más dura vivida en España. No tienen dotación ninguna, por lo que solo comen lo que pescan y recolectan, y utilizan utensilios que ganan en pruebas semanales, como hilo de pescar.

Encima de que tienen pocas cosas, lo que consiguen les da problemas gastrointestinales. "Todo es culpa de un caldo de pescado", revelaba Sandra Barneda durante la noche del domingo. En el vídeo se vio como Olga Moreno fue la primera en quejarse del dolor de tripa. Lola también se quejaba con gracia: "¡Se me va la vida por el culo!".

"No sé cómo lo hacéis [defecar] en medio de la playa, no me sale", decía Moreno desde dentro del agua. Sofía Suescun también se encontraba mal y entró al agua, lo que hizo que Alejandro Nieto se cachondeara de la situación dentro del agua: "El baño está al fondo a la izquierda".

Olga y Sofía fueron las primeras, pero rápidamente se les unió el resto de concursantes. "Queremos saber qué llevaba la sopa, para no hacerla", le preguntó Barneda. "Raspas de pescaditos, agua del mar porque no tenemos sal...", enumeró Peñate.

"Yo me reía porque solo era a las chicas, pero ahora he tenido que ir seis veces al baño y estoy asustado: encima que no como, lo echo todo", se quejó, pero entre risas, Alejandro. "¡Mira que tipín se le está quedando", señaló Peñate a su compañero. El cámara, como minutos antes, enfocó el trasero del chico.