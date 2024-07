¿Cómo era 'No somos nadie', el programa de radio que tenía Pablo Motos en M80 Radio?

Pablo Motos lleva 18 años presentando El Hormiguero con gran éxito de audiencia, pero ese ha sido el único formato televisivo que ha tenido al valenciano al frente.

Sus otras experiencias en programas de televisión fueron como guionista detrás de las cámaras, o como colaborador ocasional, siendo Channel nº 4 de Cuatro su último trabajo antes de El Hormiguero.

Y es que la radio siempre fue el medio de comunicación preferido por Motos, que comenzó su carrera profesional como director de la radio de Requena.

Más tarde trabajó en Radio Nacional en Utiel, y después en Onda Cero Valencia, donde fue colaborador de Julia Otero, además de presentar y dirigir programas como Aquí hay más de uno, Mareando la perdiz o Hacia el dos mil, entre otros formatos.

Pablo Motos, en Onda Cero. Onda Cero

Todo su equipo

En el año 2002, Gomaespuma decidió dejar M80 Radio para emprender nuevos retos profesionales, por lo que sus directivos comenzaron la búsqueda de un formato y un presentador que lo sustituyera.

El elegido fue Pablo Motos, que con su No somos nadie, logró conquistar a la audiencia gracias a su estilo abordando la actualidad en clave de humor junto con secciones divulgativas, entrevistas y pequeños reportajes radiofónicos.

Pablo Motos, en M80 Radio. M80 Radio

Entre sus colaboradores estaban algunos muy conocidos por la audiencia de El Hormiguero como Raquel Martos (estuvo en el programa de televisión de 2006 a 2013), Laura Llopis (la pareja de Motos), Juan Herrera, Ajenjo y Cigarro (Juan Ibáñez y Damián Mollá, que ahora son Trancas y Barrancas), Marron, Nuria Roca, Flipy o Luis Piedrahita, entre otros.

Salto a la televisión

En 2006, Cuatro le propuso al valenciano hacer un programa de televisión, El Hormiguero, que al ser semanal lo pudo compatibilizar con No somos nadie.

Pero cuando la cadena decidió hacerlo diario, tanto Motos como su equipo abandonaron la radio para afrontar esa nueva aventura, en la que ya llevan 18 años.

'El hormiguero' se despide esta noche en Cuatro. 20MINUTOS.ES

¿Por qué 'El Hormiguero'?

El origen del nombre de El Hormiguero está relacionado con que, en 2003, Estados Unidos invadiera Irak. Motos se lo explicó a Joaquín Sánchez cuando le visitó en su programa de Antena 3.

"En la guerra de Irak salimos un millón de personas a decir 'no a la guerra'. Y Aznar no hizo caso de nadie y fue a la guerra. Era como que no somos nadie…", comentó el valenciano.

Pablo Motos y Joaquín Sánchez. ATRESMEDIA

"Somos hormiguitas que solo estamos mirando el culo de la hormiga de delante, pero tenemos una opinión de la vida. No somos más que nadie, pero tampoco menos", recordó Motos.

Entonces, a raíz de ese comentario del presentador en el programa, la gente empezó a llamar a No somos nadie y siempre repetía el mismo saludo: "Soy una hormiga".

"Y luego, cuando vamos a hacer un programa de televisión, nosotros tenemos ya un millón de hormigas (en relación con la audiencia del programa de radio). Y de ahí el nombre El Hormiguero", explicó el conductor del programa de Antena 3.

Pablo Motos y Joaquín Sánchez, en 'El novato'. Atresmedia

Celia Montalbán le sustituyó

No somos nadie no acabó con la marcha de Motos, ya que el programa siguió en antena hasta 2009, pero sufrió un gran cambio, porque todo el equipo se fue con el valenciano a la televisión.

Celia Montalbán fue la elegida para presentarlo, y entre sus colaboradores destacaban un jovencísimo Broncano, Carlos Areces o Joaquín Reyes, entre otros.

Además, Montalbán contó con dos copresentadores en esos años. Entre septiembre de 2007 y febrero de 2008 fue Javier Gallego; mientras que de septiembre de 2008 a junio de 2009 fue Sergio Castro.