'Código 10' 'caza' a dos caseros que ofrecen sexo a cambio de alquiler: "Si compartes mi habitación, no pagas nada"

Código 10 dedicó parte de su última emisión a la situación, cada vez más difícil, del alquiler para los jóvenes en España. El programa, que se hizo eco de la detención en Barcelona a un hombre por violar a una mujer a la que ofreció un alquiler a cambio de sexo, realizó una investigación sobre esta práctica, que parece que se repite con asiduidad, tanto que un equipo del programa ha pillado a dos hombres.

Para ello, el equipo del espacio de Cuatro creó un perfil falso con una foto hecha con inteligencia artificial. Así, un hombre no tardó en contactar con ellos para ofrecerles "60 euros, una horita y pasarlo bien".

Incluso va más allá. "Si te gustara compartir conmigo mi habitación, no pagarías nada", asegura. "¿A cambio de sexo?", pregunta la reportera, a lo que el propietario responde: "Bueno, me gustaría".

Entonces, el equipo decide quedar con él en una terraza. Tras hablar de otras cuestiones no relacionadas con el alquiler, la reportera saca el tema y, aunque el propietario no quiere dar en detalles, asiente cuando la joven le pregunta si tenían que compartir cama e intimar a cambio de que pueda quedarse en su casa: "¿Cuántas veces sería?", cuestiona ella. "A ver, cariño. No sé, somos humanos...", responde él.

No es el único caso sobre esta práctica, ya que, en plató, Bea, una inquilina que ha sido víctima de este tipo de proposiciones, contaba su historia. "Me decía amor y cariño", señalaba sobre el propietario de una casa del alquiler.

Cuando estaban cerrando una cita para ver la habitación, él habría ido un poco más allá. "Me dijo que la habitación estaba barata porque tenía que compartir la cama con él", contó.

Cuando le dijo que no estaba interesada, el hombre, que fue contactado por el programa, negándolo todo, reaccionó como menos se esperaba: "Contestó de muy mala manera".