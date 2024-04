Claudia Martínez descubre la decisión que tomó Mario González en 'Supervivientes': "Rechazó participar en la repesca"

Claudia Martínez había sido evacuada por el equipo médico de Supervivientes durante el domingo. Sandra Barneda le reveló en Conexión Honduras la radical decisión que había tomado su novio, Mario González, tras su expulsión.

La chica, conocida por su participación en La isla de las tentaciones, se sentía culpable por perjudicar el concurso de Mario. "Estaba mal y la preocupación de Mario era que yo estuviera bien", explicó. "Estaba irritable y no sabía cómo controlar la situación", añadió.

Además, explicó que su novio no pudo ser él mismo en el concurso. "Quiero que escuches estas imágenes", le dijo Barneda. "Mario rechazó participar en la repesca", le resumió la presentadora.

Las lágrimas caían de los ojos de Claudia, que solo encontró consuelo en las palabras de Sandra. "¡Joder, tío!", exclamó con rabia. "No lo entiendo", aseguraba. "Me he quedado en shock porque es un tío increíble y ha perdido la oportunidad de ser él", añadió enfadada.

Finalmente, la razón llamó a la chica: "No creo que haya sido egoísta porque su concurso es suyo y el mío, es el mío. Me da pena porque para mí era ganador indiscutible".