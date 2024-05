Chelo García-Cortés, sobre cómo se encuentra Bárbara Rey ante el concurso de Ángel Cristo en 'Supervivientes': "No puede casi ni comer"

Chelo García-Cortés, colaboradora de Ni que fuéramos Shhh, ha contado en la emisión de este viernes que en la última gala de Supervivientes cenó en casa de Sofía Cristo junto a ella y Bárbara Rey.

En ese encuentro, la periodista pudo apreciar el mal estado anímico de la vedette al ver en el reality de supervivencia a su hijo, Ángel Cristo. Y es que si bien la artista ya ha expresado que está de parte del concursante para que gane la experiencia en Honduras, su íntima amiga ha querido hacer público que no está pasándolo bien.

Desde que Ángel Cristo hablara de su mala infancia en De viernes, parece que la vedette está apenada. "Yo controlaba un poco y bajaba el volumen [de la televisión] porque hacía mucho tiempo que yo no veía tan flojita a Bárbara".

"Ella en ningún momento habló de su hijo. Yo intentaba que no lo vieran [Supervivientes], porque lo veía con tanto dolor...", ha descrito la colaboradora del programa de canal Quickie. Así, ha insistido: "Bárbara está hecha polvo".

"Bárbara lo está pasando muy mal, casi no podía comer porque no puede ver a su hijo en Supervivientes", ha detallado. Por la misma línea, ha contado que parece que la vedette no va a retomar relación con su hijo: "No le va a perdonar nunca que haya hablado mal no solamente de ella, sino de su hija".