Charo y su petición en 'First Dates': "Yo quiero a un Robert Redford"

Charo entró en First Dates este lunes diciéndole a Laura Boado que era muy guapa, el único desliz de la comensal fue que llamó María a la camarera, confundiéndose de nombre.

"Me gusta cuidarme porque los años no pasan en balde, así que, lo que siempre se dice, antes muerta que sencilla", confesó la valenciana en su presentación en el programa de Cuatro.

Boado le pidió a la soltera que se definiera: "Me defino como una chica muy atractiva, liberal en el sentido de que me encanta estar con mis amigas, disfruto mucho con el baile...".

Charo, en 'First Dates'. MEDIASET

"Siento que los hombres ahora solo quieren una noche de sexo y eso no va conmigo. Me gustaría que mi cita fuera un hombre cariñoso y que me supiera llevar", añadió.

Su pareja de la noche fue Alfonso, conocido entre sus amigos como Koko: "Me considero una persona atractiva, joven y fuerte porque tengo 40 y 14 años... ¡Una maravilla!", exclamó.

Al verle, Charo reconoció que no era el prototipo de hombre que le gustaba: "Yo quiero a un Robert Redford, pero como no puede ser…". El madrileño, por su parte, señaló que "es guapilla, tiene buen cuerpo...".

Charo y Alfonso, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y ver si, finalmente, conseguían congeniar o, por el contrario, decidían marcharse cada uno por su lado.

Pero ni las bromas del madrileño ni lastas exigencias de la valenciana hicieron que la velada funcionara, dejando bastante claro el destino de cada uno. "Es que Robert Redford todavía no ha rellenado nuestro cuestionario para tener una cita", apuntó Carlos Sobera.

Al final, Charo le dijo a Alfonso que "me has caído muy bien como amigo, pero como pareja, no", algo en lo que coincidió el pintor. "No es el prototipo de hombre que busco", añadió la valenciana para concluir la cita.