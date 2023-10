Cayetano Rivera es rechazado por su novia, María Cerqueira, al pedirle matrimonio

NurPhoto via Getty Images

Cayetano Rivera Ordóñez se ha llevado el chasco de su vida. Al menos así lo aseguró este domingo el programa Fiesta, que cebó una información bomba durante toda la tarde para desvelarla justo en la recta final.

Esta tenía que ver con el torero y su pareja, María Cerqueira, con la que empezó a salir tras romper su matrimonio con Eva González. Según ha contado Amor Romeira, la presentadora de momento no tiene pensamiento de pasar por el altar con el diestro, y eso que, siempre según la canaria, este se lo ha pedido recientemente. Sin embargo, se ha llevado calabazas por parte de su chica.

"Él le dice que le encantaría casarse, que es la mujer de su vida y que la quiere ver vestida de blanco, pero ella le dice que los dos han pasado por ese proceso y que no no se ve otra vez casándose", aseguró la colaboradora.

"María Cerqueira ve más factible ampliar la familia que casarse", detalló Amor, que aseguró que esta información se está moviendo mucho en Portugal, donde trabaja ella.

Eso sí, esto no quiere decir que la pareja atraviese una mala situación, todo lo contrario. "No ha sido una pedida de estas de, por ejemplo, irse a París, sino una conversación entre ambos", quiso aclarar Amor. "Él lo entiende, pero no se le quita de la cabeza la idea de casarse", expuso.