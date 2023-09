El 'casting' heróico de 'OT 2023': solo pasaron el 2,7% de los aspirantes, que cantan tras horas de espera y rodeados de ruido

Son las dos de la madrugada y es noche cerrada. Pablo acaba de bajarse del último metro en Madrid y camina por el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Hace unas horas estaba en su Burriana (Castellón) natal. Sus pasos acaban a las puertas de un enorme pabellón donde cuando amanezca, se celebrará el último casting de Operación Triunfo 2023, que se verá en pocas semanas en Prime Vídeo.

No hay ni un alma. Al poco, Pablo, veinteañero, saca el móvil para hacer una foto al Bus de OT aparcado cerca. No tiene batería. "Ha salido un guardia de seguridad y me ha preguntado y me ha dejado un cable y hemos estado hablando un rato. Si triunfo a ese hombre me lo llevo conmigo a donde vaya", explica entre risas. "A partir de las tres o las cuatro ha empezado a llegar gente y ya no me he sentido más solo", dice sobre su peripecia.

En total, ocho horas de espera hasta que a las diez de la mañana se abrió el casting. Él y los otros 3.048 aspirantes que se presentaron entran a un enorme pabellón de baloncesto en el que se han instalado cuatro colas. Al final hay un taburete, cada uno con un micro encima y unos metros más allá Noemí Galera y sus tres compañeros con auriculares.

El casting de Operación Triunfo es heróico. Hay que hacer cola varias horas y a pesar de que el jefe de seguridad de Gestmusic se preocupa de ordenar la cola para que pase por la mayor zona de sombra posible, la espera es dura. Después, hay que cantar a capella, delante de alguien mirándote fijamente y mientras a tu lado cantan otras tres personas, a menudo vociferando o mientras oyes los aplausos porque otro aspirante ha recibido su pegatina de pase a la segunda fase.

OT cuida a sus aspirantes. A primera hora encontramos a Tinet Rubira, Director de Gestmusic y máximo responsable de OT, viendo pasar a los jóvenes que van a audicionar. Les recomienda coger agua de los palés estratégicamente colocados para tal fin. Ninguno de los aspirantes le reconoce, demasiado jóvenes, quizá. Rubira tiene claro lo que buscan: "Han de tener muchas ganas, la música es un mundo muy competitivo y que consigan lo que se relaciona con el gran triunfo hay muy poquitos. Hay que tener talento, saber cantar. Si eres compositor, pues tienes más posibilidades y si tienes una personalidad que atraiga, que tenga gancho… es un factor difícil de describir, aún más", expone.

Recorremos la cola. Es inabarcable y no llegamos al final tras un kilómetro aproximado de recorrido. En primer lugar encontramos a abnegados padres esperando. Dos de ellos son los padres de Carolina, de Parla, que llevan desde las siete de la mañana esperando. Han estado ya en los castings de Sevilla y Valencia y vienen preparados con sillas plegables y con su perro. "Estoy feliz porque me apoyen y me acompañen a todos los sitios", dice la veinteañera al salir, sin que la hayan seleccionado y aún recuperándose de tres días de fiebre previos. "No se pierde la esperanza y si no es aquí será en cualquier sitio", hace ver.

Castin OT2023 Castin OT2023

Cerca están una madre y su amiga. Esperan a Blanca, sentadas en un bordillo, viendo el casting en directo a través de YouTube en su móvil. Vienen de Gerona y tienen sus maletas al lado. "Las tres estábamos igual de nerviosas, pero ahora estamos más nerviosas nosotras", dicen.

Las horas de cola cada cual las pasa como puede. Ivette, que viene de Venezuela, ha compartido aperitivos con sus compañeros y compañeras de cola y Alberto, de 38 años, de Granada, asegura que lleva "agua, zumo, tranquilizantes y café", para conseguir "cumplir sueños, intentarlo" y "vencerse".

Estar de pie casi inmóvil es agotador, así que Patricia (27 años) y su novio Sergio (31), que son de Arévalo, un pueblo de Ávila, se han traído unas sillas de jardín de plástico y las van acarreando cuando se mueve la cola. "No he pensado en si gana o si se hace famosa, solo la animo y quiero que pase a la siguiente ronda, a ver qué tal se da", dice Sergio mirando amorosamente a su chica.

Carolina y Beatriz, apenas mayores de edad, se han apañado sobre la marcha. "Mi novio ha contemplado una silla al lado de la basura y estábamos muy cansados y la hemos cogido para sentarnos un ratito", explica Carolina, mientras juegan con una silla de ruedas de oficina.

Las motivaciones son infinitas. La mayoría quieren una oportunidad, una "vía rápida", como describe Noemí Galera lo que es entrar en OT.

Alba Barbero es actriz y locutora y está en la cola ilusionada, pero prudente. "Vengo por la experiencia, a pasármelo bien, porque el 'no' ya lo tienes y nunca he vivido algo así. Si me cogen, súper guay. Soy actriz y hago locución y llevo cantando toda la vida. Nunca me había presentado a algo como esto, a un casting de estas dimensiones. Voy con toda", explica.

Dani está acabando Periodismo y además de gustarle cantar está haciendo un reportaje vivencial para este medio. "Vine motivado por una amiga, pero la amiga no está, pero me voy a presentar igualmente", hace ver, decidido. "Vengo por la ilusión, por vivir la experiencia... es mi primera vez, a lo mejor hay suerte, pero estoy en plan cero expectativas", hace ver.

El casting en Madrid ha sido multitudinario y muy selectivo. De los 3.048 participantes (72 eran pases Prime) sólo consiguieron la pegatina y el pase a la segunda fase 84 aspirantes (9 de ellos de pase Prime). Eso supone que sólo consiguieron pasar el 2,7% de los que se presentaron.

Son ya las 21 horas. Tras once horas de casting la última persona canta ante los sets de audición. Los focos se apagan y los micrófonos quedan silenciados. Hasta el día siguiente, cuando los seleccionados deberán pasar una segunda prueba aún más dura... al final, si hay suerte, está la Academia de OT, la fama, el estrellato y una oportunidad de oro.