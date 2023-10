'La Casa de los Retos' regresa a Boing para ser el hogar "de la diversión sana"

En un mundo en el que los móviles atraen a los niños y jóvenes como agujeros negros, un pequeño programa, casi galo, resiste. Se trata de La Casa de los Retos, el concurso de Boing que regresa hoy lunes (20.20 h) a Boing con David Moreno de nuevo como presentador.

En La Casa de los Retos los niños concursan junto a familiares o seres queridos adultos contra otros equipos y en todo tipo de pruebas mentales o físicas.

"Hemos cambiado la decoración de la casa. Tiene un estilo más colorido y toques vintage. Hay un montón de retos nuevos divertidísimos y las nuevas familias que vienen a concursar vienen más preparadas que nunca", explica David Moreno.

Él es el primer fan del programa y por eso ha probado todos los retos y desafíos. "Quizás con el que mejor me lo paso es con 'bolos humanos' y esta temporada hay un par de retos… ¡que me tienen loco! Uno es 'tarta de manaza' y el otro 'palito a palito'. El primer día que jugué me mojé entero., hasta los calzoncillos", rememora divertido.

Los niños, asegura Moreno, son los mejores competidores. "Hay muchísima deportividad entre ellos y se hacen muy amigos. Una vez allí, se olvidan de la competición y, aunque todos quieren ganar, prima el pasárselo bien. Es una suerte porque luego eso, se ve desde casa. El buen rollo traspasa la pantalla".

Además, le dan "mil vueltas" a sus acompañantes adultos. "En los retos de baile, por ejemplo, les dan mil vueltas a los padres. Me troncho de risa viéndoles en ‘bicho dance’ o moviendo la pelvis como Elvis".

Moreno promete para esta nueva temporada "humor, diversión sana y momentazos en familia". Y sobre las redes… lo tiene claro: "Si cada día subiésemos un TikTok con lo que ocurre en La Casa de los Retos seríamos más virales que los vídeos de gatitos".