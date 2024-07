Carmen Maura recuerda lo que le dijo Pedro Almodóvar tras grabar su primera película juntos: "Menos mal que no soy acomplejada"

Carmen Maura y Pedro Almodóvar trabajaron juntos por primera vez en la grabación de Mujeres al borde de un ataque de nervios, en 1988. "Me pareció bastante antipático", reveló en 100% únicos durante la noche del lunes.

"Yo estaba bien, correcta, en la película", declaró, antes de comenzar a relatar aquel día. "Salimos todo el equipo a ver por primera vez la película juntos", empezó a relatar. "Cuando salimos me dijo que estaba al 30% de como debería estar una buena actriz", aseguró.

Ahí se pelearon, como ella misma dijo. "Menos mal que no soy una acomplejada y le dije que no tenía razón", afirmó. "20 años después me llamó para hacer Volver, y creo que lo hizo porque no tenía a otra persona", confesó.

"Le he demostrado que no tenía razón", se reafirmó. Además, se quejó de que no era un buen momento para hacer un comentario como aquel: "No se dice eso a una actriz al salir de una proyección".

Sin embargo, Maura explicó que no tenían una mala relación. "Es un buen director", declaró. "Cada uno hace su vida y yo no lo veo", concluyó así el tema.