Carmen Lomana ataca a Pilar Vidal tras ser criticada por un anuncio de hamburguesas y la periodista responde: "Eres mala persona"

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de críticas ante la nueva campaña protagonizada por Carmen Lomana, donde la empresaria anuncia unas hamburguesas y, en lugar de darle un bocado, le da un beso. Además, la empresaria ha vuelto a cargar, consciente o inconscientemente, contra su compañera Pilar Vidal.

Durante una entrevista telefónica con Fernando Rozo, Carmen Lomana aseguraba que sí había mordido la hamburguesa, pero que no se había manchado la cara al hacerlo y, por ello, estaba recibiendo ataques. Además, el periodista preguntaba a la empresaria cuántas hamburguesas como las del anuncio podría comer Pilar Vidal: "Bueno, una no... Se va a comer tres".

Un comentario que no ha sentado nada bien a la periodista, quien hace solo unos meses protagonizó uno de los momentos más incómodos del matinal al desvelar que su compañera había hecho comentarios gordófobos refiriéndose a ella durante una reunión de contenidos: "Vamos a la guerra".

"Muy en su línea, muy educada. Se retrata. De verdad, ella me lo dijo aquel día y lo vuelve a decir. Que luego no quiera ser mi amiga", ha comenzado Pilar Vidal que, después, se ha dirigido a su compañera: "Carmen, eres mala persona. Eres maleducada porque eso es de mala educación. Meterse con la fealdad o el aspecto de la gente... Yo también, de ti, podría decir que eres cabezona y no lo digo".

"Eres mala y maleducada y por esas cosas es por lo que no tienes amigas. Por eso y porque te has inventado una vida que nadie se cree. Yo te aconsejo dos cosas. Una, que dejes de cambiar los cartelitos en las cenas y en los eventos para sentarte al lado de la gente que no te ha tocado; y dos, que dejes de llamar a mis amigos, que sabes perfectamente quiénes son, porque no quieren ser tus amigos. No agobies. Cuando alguien no te contesta es que no quiere nada contigo, entiéndelo", ha agregado la periodista.

"Ahora, Carmen Lomana, sí que ha empezado la guerra. Te lo dije, por ahí no voy. Cuando me veas, ni me saludes. Para ti ya no existo y prometo que ya no voy a hablar más de ti porque si lo hiciera tendría que hablar mal y no quiero hablar de ti. Que te quede claro, no somos amigas ni conocidas y ni hay cordialidad. Para mí ya no existes, Carmen Lomana", ha sentenciado Pilar Vidal que, seguidamente, ha bloqueado y dejado de seguir a la empresaria en las redes sociales.

Finalmente, el matinal ha contactado telefónicamente con Carmen Lomana, quien ha negado los comentarios negativos contra Pilar Vidal: "Dije que se comería las hamburguesas porque están muy buenas". Asimismo, la empresaria ha destacado que no desea mantener ningún tipo de enfrentamiento con su compañera.