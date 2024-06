Carmen Borrego, sobre Terelu Campos: "Ella es muy políticamente correcta, no como yo"

Este lunes, los colaboradores y presentadores de Así es la vida no han querido dejar pasar la oportunidad de comentar la reciente entrevista de Terelu Campos en el programa De Viernes. Aprovechando la presencia de su hermana Carmen Borrego en el plató, las preguntas sobre dicho programa no se han hecho esperar.

Borrego no ha escatimado en elogios hacia su hermana, destacando su manejo impecable de la situación durante toda la emisión. "A mí me gustó mucho la entrevista. No eludió ninguna pregunta", ha comentado. "Terelu es muy políticamente correcta, no como yo", ha añadido, marcando una diferencia en los estilos de comunicación entre ambas.

Además, la teruliana ha compartido cómo vivió la entrevista: "Cuando la vi, me emocioné. No tenía un día bueno", ha confesado. Asimismo, ha mencionado el desafío que implica contar algo de un descendiente públicamente: "Creo que hablar de uno mismo es menos complicado que hablar de uno mismo".

La hija de María Teresa Campos también ha expresado sus sentimientos sobre el embarazo de su sobrina, Alejandra Rubio: "Me da el mismo vértigo que emoción saber que Alejandra está embarazada", ha revelado, mostrando una mezcla de nerviosismo y alegría por la futura llegada de un nuevo miembro a la familia.

Para concluir, Carmen Borrego ha querido mandarle a Terelu un mensaje cargado de afecto y admiración fraternal: "Desde aquí te aplaudo, hermana".