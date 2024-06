Carmen Borrego, sobre Alejandra Rubio: "Ir a Ibiza es exponerse demasiado"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio después de solo cinco meses de relación con Carlo Costanzia ha generado una gran controversia en nuestro país. La pareja ofreció la noticia en exclusiva para la revista ¡Hola! y, después, se marcharon a disfrutar de una millonarias vacaciones.

A su vuelta, Alejandra Rubio ha sido abordada por los periodistas en plena calle, quienes le han preguntado acerca del embarazo, el sexo del bebé, etc. Sin embargo, la colaboradora de Mediaset ha optado por mantenerse en silencio.

Este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, la tía de la protagonista, Carmen Borrego, ha comentado la actitud de su sobrina: "Estoy convencida de que esta tarde sí va a hablar. Hablará de lo que quiera, eso está claro. Pero es verdad que una vez que coja el ritmo, contestará de manera normal".

"Ella acaba de dar una exclusiva, te has ido de vacaciones a Ibiza, que no tiene por qué esconderse, aunque creo que ir a Ibiza es exponerse demasiado, porque te pones delante de absolutamente todas las cámaras", ha agregado Borrego.

Finalmente, la colaboradora ha sentenciado: "Cuando ella ya hable y lo normalice... porque a mí me ha pasado, el dar una exclusiva, tener que ir por la tarde a plató y decir: 'Me muero de miedo, así de claro'". Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado: "Hablará, pero no dirá nada. Seguirá hablando de lo mismo que en la exclusiva... no me parece bien esta actitud".