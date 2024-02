La revista Semana ha sorprendido con la portada de este miércoles. Y es que la revista del corazón ha mostrado una relación emergente entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quienes han sido pillados besándose en la calle.

Aunque Alejandra no ha estado este miércoles en Así es la vida, programa en el que colabora, la que ha podido comentar esta nueva 'relación' ha sido Carmen Borrego, la tía de la protagonista.

La tertuliana del programa de Telecinco ha negado conocer que su sobrina tuviera algún tipo de relación con el hijo de Mar Flores. No obstante, ha declarado: "Yo la he visto contenta los últimos días".

No obstante, Borrego ha lanzado: "Yo no sé si esto es un enamoramiento o no lo es". "Por supuesto, veo cariño", ha opinado, a su vez, sobre las imágenes de la revista. Además, ha añadido: "Con 23 años lo normal es que te ilusiones. Yo con 23 ya era madre, y le deseo a ella que no sea madre de momento".

César Muñoz le ha preguntado entonces si cree que los jóvenes son compatibles, a lo que la colaboradora ha dicho: "Que es una pareja de guapos es evidente. No puedo juzgar a las personas si no las conozco".

Carmen Borrego se ha dirigido entonces a la presunta pareja desde el programa de Telecinco: "Estáis los dos invitados a mi casa cuando queráis, estaría bueno".