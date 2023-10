Carmen Borrego ha llegado a su límite con el tema de la relación que mantuvieron María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Después de la entrevista a Bigote, la hija de la presentadora ha expresado su opinión sobre que el humorista haya hecho declaraciones sobre su madre.

Sin embargo, este viernes un mensaje la hacía romperse. Y es que Yusan Acha, quien fuera director de Qué tiempo tan feliz, le ha enviado un mensaje a Sandra Barneda durante la emisión de Así es la vida.

Con el permiso de su autor, la presentadora ha comenzado a leer el mensaje: "Teresa estaba muy enamorada y al principio fue muy feliz porque se sentía acompañada diario. Pero fue muy destructiva esa relación".

"Cuando ella ya estaba enamorada, él un día en su casa le dijo: 'Teresita, yo soy un alma libre'. Ella hizo el programa casi dos años al límite, porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba viva o muerta", ha contado el director de televisión.

"Una mañana le decía que en un rato se iba de viaje, y desde ese momento no le contestaba los mensajes durante semanas o meses", ha continuado leyendo Barneda.

Carmen Borrego, afectada por los recuerdos

La presentadora ha detenido la lectura por las lágrimas de Carmen Borrego, quien con la voz entrecortada, ha expresado su malestar: "Es que eso yo lo he vivido, y he vivido el sufrimiento de mi madre de cada día, y la he visto llorar cada día".

"Quiero, que por lo menos ahora, no se la humille con si él estaba con una o con otra. Mi madre no está para defenderse. ¿Hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir, que no hizo daño a nadie?", ha expresado la colaboradora, entre sollozos.

"Mi madre fue una buenísima persona, pero eso es embarrar la figura de mi madre", ha defendido, compungida. Por esta misma línea, ha explicado que su madre estaba "siempre con el móvil, sin vida, por culpa de este sinvergüenza".

"Mi madre no volvió a ser feliz, no levantó cabeza nunca más, y no se puede hacer esto con un ser humano. No ha sido la pareja de Edmundo Arrocet, ha sido una grande de la comunicación, una grandísima madre y una grandísima hermana", ha explicado la tertuliana.

"No lo soporto", ha insistido Borrego, quien ha pedido que se "deje de contribuir" a faltar a la memoria de María Teresa Campos, y que ella, como colaboradora de Así es la vida, no decide los temas del programa.