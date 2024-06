Este miércoles en Así es la vida, Carmen Borrego ha acaparado todos los focos al abordar los dos temas del momento. Desde el inicio del programa, la colaboradora ha enfrentado preguntas sobre el embarazo de su sobrina, Alejandra Rubio, y la misa en honor a su madre, María Teresa Campos, celebrada el lunes.

La polémica se ha avivado con las declaraciones de Meli Camacho, íntima amiga de la fallecida, ya que se quejó el martes en varios medios de comunicación por el trato recibido por las Campos en la ceremonia.

Por ello, la televisiva le ha respondido con una pregunta contundente: "Te voy a contestar simplemente con una pregunta. Tu amiga, a la que querías tanto y me consta, a la que cuidaste tanto y me consta, a quien tanto te quería, a quien tanto te ayudó y me consta… ¿Le gustaría lo que estás haciendo?".

Además, la tertuliana también ha reaccionado a los comentarios del antiguo chófer de María Teresa, Gustavo, quien ha expresado públicamente su mala relación con ella y su hermana, Terelu Campos.

En sus propias palabras: "Yo no he hablado de ti jamás, es más, es que yo no hablo de ti, no tengo nada en contra de ti… Resulta que tú me bloqueas y soy yo la que tengo que llamar a un amigo para que te avise de la misa… ¡Esto es de locos! Yo ya no sé ni quién soy... entre unos y otros, voy a perder la salud mental, porque esto es de locos, no tengo palabras".