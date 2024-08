Carmen Borrego responde a Bigote Arrocet: "Lo que dices de nosotras dice más de ti, el legado de mi madre no te lo vas a cargar"

El pasado fin de semana, Edmundo Arrocet volvió a sentarse en el plató de ¡De viernes!, desde donde no dudó en volver a cargar contra Terelu Campos, presente el plató, Carmen Borrego y, también, contra Alejandra Rubio y su embarazo.

Este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, Carmen Borrego no ha dudado en responder a los ataques del cómico a quien, además, ha recomendado acudir a la Justicia si considera que el clan Campos le debe algo.

"Mi madre nunca lo hubiera consentido y no lo consintió. Le hacía más daño hablando de sus hijas que de ella y no quiero contribuir a nada que no le gustara a mi madre. No quiero hacerlo por respeto a ella y me encantaría no tenerlo que hacer, pero cuando mi hermana dice que se le está agotando la paciencia... a mí también", ha señalado Carmen.

Asimismo, acerca de las acusaciones de Edmundo Arrocet en las que asegura que las Campos le deben dinero, Carmen lo tiene claro: "Del dinero solo hablaré en un juzgado, que nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente".

"Mira, 'Talento', lo que dices de nosotras dice más de ti que de nosotras. Mi madre solo te dio amor, te dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Mi madre siempre estuvo orgullosa de sus hijas y hoy lo estaría más", ha señalado la colaboradora del matinal de Telecinco.

"Ya está bien de poner en boca de mi madre cosas que, presuntamente, os ha contado mi madre. Mi madre, con nosotras, también hablaba y no vamos a hacer lo que haces tú porque mi madre no se lo merece. Era una gran profesional que todo el mundo defendió y el legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo", ha sentenciado Carmen Borrego.