Este viernes en Así es la vida, Carmen Borrego no ha salido de su asombro cuando Sandra Barneda le ha revelado que Amador Mohedano había lanzado duras críticas hacia ella, calificándola como un "campo sin labrar".

Mohedano no ha dudado en expresar su opinión sobre las Campos. Primero ha arremetido contra Terelu: "Delante de ti es siempre muy halagüeña. Terelu es muy falsa, tío. Ella cuando está con las cámaras delante es la más simpática, la que más sabe, la más cordial, la más educada… Todo eso muy bien, ya he terminado su cometido, se mete en el coche de producción y le cambia la cara. En televisión es cuando está simpática ella".

En cuanto al embarazo de Alejandra Rubio, el televisivo ha manifestado su escepticismo sobre la versión que madre e hija han dado acerca de cómo la presentadora se enteró de la noticia: "El chaval, los problemas que tiene el chaval este, ella que está y no está. Tiene la escuela de su madre, la escuela de su madre y de la tía. Todo eso me parece una vergüenza muy grande, en general. Muy hipócrita. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra".

El exrepresentante de artistas, además, ha augurado un sombrío futuro para la pareja, insinuando que la relación no durará mucho tiempo: "Un niño, una barriga eso es una responsabilidad que te cambia la vida total. A septiembre no llega. La pareja no llega a septiembre, no llega, no llega, no llega…".

Finalmente, ha concluido su intervención con una referencia directa al clan de las Campos: "Hay tres Campos sin labrar, hay tres Campos sin labrar".

Frente a estos comentarios, Borrego no ha tardado en responder con firmeza y defender a su familia: "Yo espero, Amador, que el campo sin labrar no sea el campo en el que tú vas a hacer caca, que sería lo que nos faltaba… Amador, de verdad, tienes mucho que callar, yo no hablo de tu familia y no sé qué haces tú hablando de la mía. Creo que se tiene que calmar".