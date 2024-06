Carmen Borrego explota contra Antonio Montero y abandona el plató de 'Así es la Vida': "Todo tiene un límite"

Así es la Vida ha comenzado con fuerza este viernes tras la emisión de unas imágenes que mostraban los diversos conflictos de las Campos. Entre las críticas de Gustavo y Meli Camacho contra las hermanas y el embarazo de Alejandra Rubio, Carmen Borrego no ha podido contener su frustración.

"¿Alguien puede entender que no se puede más? ¿Alguien puede entender que voy a acabar ingresada?", ha expresado la colaboradora visiblemente afectada.

Ante estas declaraciones, su compañero, Antonio Montero, ha intervenido con una contundente respuesta: "Te lo tengo que decir. Tienes que entender que la fama no es un paseo por las nubes. Con la fama se gana un dinero y se vive mejor que el propio presidente del Gobierno". Además, le ha invitado a reconsiderar su presencia en la pequeña pantalla: "Si te molesta el rollo, te vas de la televisión".

Por su parte, Makoke ha intentado calmar los ánimos señalando que "están trabajando", a lo que el periodista ha replicado: "Trabajan de su fama".

La situación ha llegado a un punto crítico cuando la hija de María Teresa Campos se ha levantado de su asiento y ha afirmado muy enfadada: "Llevo 30 años trabajando, tengo que vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú y no eres de mi familia, tengo que afrontar aquí todos los días cosas que no me gustaría afrontar cobrando y sin ello ¡Basta de cinismo!".

Finalmente, antes de abandonar el plató, ha lanzado un contundente mensaje: "Lo cómodo para mí no es estar sentada allí. Todo tiene un límite. Idos a la mierda todos".