El pasado miércoles, TardeAR, en exclusiva, desveló el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pese a que la joven había dejado claro que no deseaba conocer si tendría un niño o una niña.

Así, Leticia Requejo, periodista y colaboradora del formato que ocupa las tardes de Telecinco, señaló que Alejandra Rubio traería al mundo un niño, confirmando, de esta manera, las sospechas de la hija de Terelu Campos.

Este jueves, desde el Club Social de Vamos a ver, Carmen Borrego ha expresado su enfado ante la información revelada por TardeAR, donde desoyeron los deseos de su sobrina: "No voy a confirmar ni a desmentir, pero no me gusta que se diga. Es algo tan íntimo el conocer el sexo del bebé...".

"A los únicos que les corresponde decirlo es a los padres y si ellos han decidido no hacerlo público, creo que esa intimidad se debe guardar. Me parece feo que lo hayan hecho", ha agregado la tía de Alejandra Rubio en el matinal de Telecinco.

Además, el matinal ha comentado que el niño podría llamarse Carlo, igual que su padre, a lo que Borrego ha apuntado: "Es un nombre precioso, pero no me corresponde hablar de ello, le corresponde a sus padres. Hay límites y uno de ellos es la intimidad de decir tú misma, si quieres, el sexo de tu bebé".