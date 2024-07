Este lunes, Así es la vida se ha hecho eco de la entrevista que Carlo Costanzia concedió el 28 de junio en De viernes. El formato televisivo ha puesto el foco en la relación del actor con su madre, Mar Flores, y en cómo se enteró de su inminente paternidad.

En el espacio nocturno, Costanzia reveló que informó a la modelo un día antes de que se hiciera pública la exclusiva de la revista Hola. A pesar de asegurar que mantiene una buena relación con ella, algunos colaboradores del programa no han tardado en ponerlo en duda.

"Si tan buena relación tienes, me sorprende que un día antes de que salga la noticia le digas a tu madre que vas a ser padre", ha opinado Raquel Arias.

Por otro lado, Gema Fernández ha expresado que las palabras de Costanzia podrían indicar un trato menos idílico de lo que se pretende mostrar: "Yo creo que en el fondo dejó claro que la relación con su madre no era tan fantástica como decimos o contamos los demás".

La colaboradora ha añadido que, aunque Costanzia defendió a Flores, hay aspectos que son difíciles de justificar: "Creo que él se ha portado bien, porque ha defendido a su madre como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros… pero hay cosas que son indefendibles".

Por su parte, Carmen Borrego, defendiendo al novio de su sobrina, se ha enfrentado a su compañera: "Siempre pedimos que no nos mienta y él lo cuenta bien y no nos miente, entonces, ¿por qué criticamos luego que lo cuente? ¿Quieres que lo cuente o que no lo cuente, Gema? Pues contará lo que le dé la realísima gana, no lo que tú quieras".

Finalmente, el periodista Antonio Sánchez Casado ha concluido con una reflexión: "En resumen, la relación de Carlo Costanzia y Mar Flores es muy triste".