Carmen Alcayde se derrumba y Belén Rodríguez destapa la razón de su enemistad

Hace unos días Anabel Pantoja y Belén Rodríguez visitaban la casa de Guadalix disfrazadas de extraterrestres. Desde entonces Carmen Alcayde ha mostrado una actitud de desánimo que la ha hecho derrumbarse en el confesionario, reconociendo que la razón de su estado es un comentario que recibió por parte de Belén Rodríguez.

"Te vas a cagar" es lo que le dijo la colaboradora del programa Fiesta a Carmen Alcayde, por lo que se ha visto muy afectada. Ella asegura que no ha hecho nada que justifique ese comentario, sin embargo no es lo que ha declarado Belén Rodríguez en Fiesta.

La colaboradora afirma que el comentario era de broma y que ahora Carmen Alcayde se está haciendo la víctima: "Carmen Alcayde está utilizando a sus hijos, yo también tengo familia".

Belén Rodríguez asegura estar "muy enfadada" con la actitud que está teniendo la participante de Gran Hermano VIP 8 y añade que ellas nunca han tenido una relación estrecha: "Ella y yo nunca hemos sido amigas íntimas, hemos sido amigas de la televisión".

"Yo nunca he criticado a un compañero ni me he unido a una pandillita para fastidiarle la vida a nadie", aseguraba Belén Rodríguez, explicando el motivo real por el que está así con Carmen Alcayde: "A mí me contaron que ella se sumó al linchamiento y que se inventa una serie de cosas mías que están en proceso judicial".

Belén Rodríguez se refería al proceso judicial que tiene abierto contra Sálvame. La colaboradora de Fiesta ha contado que cuando trabajaba en el programa prestó 10.000 euros a su compañero Kiko Hernández. Fue contando por los pasillos lo que le preocupaba no recibir de vuelta ese dinero y criticando a su compañero.

Todo este tema estalló tiempo después y la periodista decidió alejarse de todas esas polémicas e iniciar un proceso judicial contra Sálvame por considerar que se estaba cometiendo un delito contra su intimidad. Todo esto llevó a que Belén Rodríguez viese truncada su relación con muchos de sus compañeros del programa de Telecinco.