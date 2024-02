Carlota sufre una 'crisis de vocación' en 'Maestro de la costura': "Me ha servido para confirmar que no valgo para esto"

Carlota fue la segunda expulsada de la sexta edición de Maestros de la costura. La concursante no convenció a Lorenzo Caprile, Alejandro G. Palomo ni a María Escoté, jurado del programa, con su top en la prueba de expulsión.

"Quizás esto no es lo mío", confesaba la concursante en el confesionario del programa. Tras la expulsión, la zaragozana comenzó a llorar. "Estoy decepcionada, esto no me ha servido para decir que valgo, sino para confirmar que no valgo", le confesó a la presentadora.

Lorenzo Caprile le dio ánimos, igual que sus compañeros: "Si te cuento las crisis de vocacion que tenía yo con 30 años...". Además, le dio un gran consejo. "Hay que saber caerse y levantarte. Esto es una experiencia maravillosa de la que hay que sacar aprendizaje".

💥 @carlotamdlc6 es la segunda aprendiz en despedirse del taller de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/pKCoMOeur4 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 14, 2024

Raquel Sánchez Silva también animó a Carlota. "Eso [señaló el top] es este ratito, no eres tú. No queremos que te vayas pensando que eres eso", le animó.

Por su parte, Mario, el compañero que casi sale expulsado, se mostró con un sabor agridulce: "Puedo respirar porque tenía un nudo en el estómago, pero ha sido dramático estar al lado de Carlota".