Carlos Sobrera sobre la baja cuota de audiencia de 'El musical de tu vida': "Ya no se puede aspirar a hacer las cifras de antes"

Mediaset España se encuentra viviendo uno de los momentos más delicados de su audiencia. Los mínimos históricos son cada vez más habituales y prueba de ello ha sido el reciente dato sobre el público de El musical de tu vida, el programa de Carlos Sobera.

El formato ha marcado su nota más baja desde su estreno el pasado 13 de septiembre. Poco menos de un mes después, el programa ha pasado de un 10,1% a un 6,9% de cuota de pantalla, lo que significa una media de 598.000 espectadores.

Ante los datos, el presentado ha dado su opinión sobre la cadena y el formato a El Televisero: "Lo primero que pensé fue que era un programa bonito, atractivo, diferente y creo que eso era motivo más que suficiente como para meterse en la aventura". El programa es una mezcla entre el formato de entrevista junto a una producción musical.

Así, a ritmo de las canciones más famosas han pasado personajes del nivel de Lolita Flores, Ana Obregón o la más reciente de ellas, Loles León. Además, aún quedan en el tintero protagonistas como Tamara Falcó, Miguel Bosé o Paulina Rubio. Aunque, como así ha explicado el presentador, su idea es contar también con rostros del mundo del cine como Antonio Banderas.

Un sueño que, quizás, no pueda llegar a cumplirse debido a los malos resultados. Los datos no son buenos y Sobera es más que consciente de ello: "Es que nunca sabe uno cuál debería ser la audiencia de un programa."

"Sí, tengo la sensación de que, por la factura del producto, por la calidad, por la puesta en escena, la belleza de los números musicales, por la calidad de los invitados y el tono de la entrevista, que el programa debería estar en un 13 o un 14%, que ahora mismo esos datos es como hacer hace cinco años un 20%. Ya no se puede aspirar a hacer las cifras de antes", se ha sincerado el televisivo.

Y es que, Telecinco no se encuentra en su mejor etapa en lo que audiencias se trata. El cambio de línea editorial y la desaparición de programas como Sálvame han supuesto un duro golpe a la cadena: "Pero el público necesita un tiempo para volver a Telecinco, necesita un tiempo para aceptar nuevas fórmulas que le estamos proponiendo y que suponen un cambio en la forma de hacer televisión o al menos desde Telecinco".

Aunque, según ha explicado Carlos Sobera, este problema no es únicamente de Telecinco: "La semana pasada, si te fijas en las audiencias del miércoles nosotros apenas llegamos al 8%, The floor en Antena 3 no pasa del 11%, la serie de La 1 no alcanzó el 7% y todos los formatos estuvieron por debajo del millón de espectadores. Hay un bajón general de consumo en todos los canales. Cada vez está más fragmentada la audiencia y el consumo".