El gran enfado de Carlos Sobero con Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Me tocó darle un poco de candela"

Durante la noche del lunes, Jesús Calleja y Carlos Sobera pusieron rumbo a Montenegro para grabar el último capítulo de Planeta Calleja, emitido en Cuatro. Mientras deambulaban por algunos de los rincones naturales que el país ofrece, el montañero hizo que el presentador de First dates se enfrentase a uno de sus mayores miedos: las alturas.

"Me gusta decir que somos compañeros de cadena", le confesaba Jesús, que, durante el rodaje, demostró una gran conexión con el invitado. Tanto es así que Sobera no dudó en abrirse sobre alguno de los momentos que ha vivido durante su etapa en televisión, así como sobre su pasión por el teatro.

Y es que, a lo largo de su extensa trayectoria, el presentador ha participado en series -como el caso de Al salir de clase- y en numerosos formatos de éxito, tales como el célebre concurso ¿Quién quiere ser millonario? -programa que, al parecer, lo sacó del paro-, y realities de la cadena como Gran Hermano, Secret Story y Supervivientes. "En 2016 volví (a Mediaset) para hacer First dates, así es como volví", reconoció.

Sin embargo, a pesar de la larga lista de proyectos, Carlos no tuvo ningún reparo en revelar que el reality que más le ha gustado presentar, su "favorito", es, sin duda, Supervivientes. "Es el más fresco, el más natural, donde más se lleva al límite a los participantes", explicó. "Pasan hambre, pasan frío por las noches cuando llueve, pasan calor, les pican los mosquitos voraces de una manera salvaje... y luego la convivencia, competitiva además, que, aunque parezca mentira, provoca roces a los cuales tienes que hacer frente quieras o no".

Entre sus numerosas confesiones, el presentador también se sinceró sobre uno de los concursantes que más logró "sacarle de quicio", la cual se trata, ni más ni menos, que de Isabel Pantoja. "Cuando me cabreo, me cabreo bien. Me enfadé un poco con Isabel Pantoja, por ejemplo, un poquito", aseguró.

Más tarde, sería la propia tonadillera la que se enfadara con él, haciéndoselo saber en el plató de Volverte a ver. "Yo hacía el programa los martes y, según llego a plató, el director me da la noticia de que Isabel Pantoja se quiere marchar. Tuve que hablar con ella en directo en el programa y me tocó darle un poco de candela. La conseguimos convencer y duró unas cuantas semanas más", concluyó.