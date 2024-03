Carlos Lozano se emociona al hablar de su paternidad y su hija Luna: "Lo pasó mal con la separación"

El presentador Carlos Lozano ha hecho un repaso sobre su trayectoria personal y profesional en una entrevista en ¡De viernes!, donde se ha llegado a emocionar al hablar de su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos. "Es lo mejor que tengo, estoy muy orgulloso de ella", ha comentado, emocionado.

Lozano ha admitido que está "muy orgulloso" de ella, "es muy buena y muy inteligente", ha descrito. Del mismo modo, "ella está muy orgullosa de mí, ha aprendido, sabe de dónde venimos, y puede tener una educación que yo no he tenido", ha asegurado antes de reconocer que se le "saltan las lágrimas".

El presentador considera que ha sido "un buen padre" para su hija, y no ha podido evitar derrumbarse. "He hecho lo que he podido con ella y lo haré. Al final, le estoy dando lo que yo nunca he tenido", ha admitido, sollozando.

En su visita al plató de ¡De viernes!, Lozano ha explicado lo duro que fue para su hija su separación de Mónica Hoyos. "Ella lo pasó muy mal, para qué nos vamos a engañar...", ha reconocido, a pesar de que tanto él como Hoyos trataban de mantenerse juntos, "aunque no nos aguantábamos".

Respecto a la separación, Carlos Lozano ha indicado que se arrepiente de haberse portado mal con la madre de su hija. "Era una época muy loca de mi vida, estaba trabajando en Barcelona", ha recordado.

En este sentido, ha explicado que prefirió reconocer la infidelidad ante su pareja y dejar la relación a continuar con ella. "Creo que fui sincero diciéndoselo. Yo sé que hace daño decir esto, pero comparé con amigos míos que siguen engañando a sus mujeres todos los días y que no se lo dicen, y se acuestan con una, y luego se acuestan con su mujer, con toda su caradura, y yo no podía, yo me sentía mal, me sentía muy culpable", se ha sincerado.

El presentador ha confesado que ese fue el detonante de su ruptura con Mónica Hoyos, "porque yo ya me sentía sucio, me sentía mal, y tuve que decírselo".

Sin embargo, todo el revuelo mediático que vino después tampoco ayudó, tal y como ha admitido. "Luego se estropeó más porque ya venían los intereses, terceras personas, que hablan, que dicen, ya se mete en juicios...", ha rememorado. En este punto, ha reconocido que su hija Luna le pidió "unas cuantas veces" que hiciera las paces con su madre. "Sobre todo, me ha dicho que no discuta con su madre, es lógico".

A pesar de todo, su hija Luna, de 19 años, ha logrado entender la situación de sus padres. "Nos hemos separado porque ya no podíamos estar juntos, pero nos vamos de viaje, hemos estado en Marruecos, nos vamos a Inglaterra... Ahora es cuando nos llevamos bien Mónica y yo", ha zanjado.