Carlos Alsina a Susanna Griso sobre su entrevista a Feijóo: "La culpa de la polémica es tuya y tienes que asumirlo"

El pasado lunes, Susanna Griso entrevistaba en el plató de Espejo Público a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Este martes, la periodista ha contactado en directo con Carlos Alsina, quien ha abordado la pregunta que ha ocupado todos los titulares.

En concreto, Susanna Griso cuestionó al político si existía alguna posibilidad de plantear una moción de censura contra Pedro Sánchez. Así, tanto la presentadora como Feijóo especularon acerca de esta opción en caso de que los azules lograsen una victoria muy abultada en las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 9 de junio.

De esta manera, Griso ponía sobre la mesa los posibles caminos a seguir: desde la no aprobación de los presupuestos a la dificultad de plantear los del siguiente año. Esto, según la presentadora, llevaría a Pedro Sánchez a "dar por cumplida su misión" y abandonar la presidencia del Gobierno.

Por otra parte, la segunda posibilidad sería intentar alargar lo máximo posible la legislatura, ante lo que el PP no dudaría en plantear una moción de censura a la que podría adherirse Junts. Así, este martes, Carlos Alsina ha considerado que ambos escenarios son posibles y, por ello, mostraba su incredulidad ante la pregunta de la presentadora al líder de los populares: "La culpa de la polémica es tuya, eso hay que asumirlo".

Sin embargo, algunos colaboradores del matinal de Antena 3 han señalado que "esto es un patinazo de Feijóo, que ha dado una baza clarísima tanto a Sánchez como a Vox". Sin embargo, Carlos Alsina ha admitido estar sorprendido por las diferentes noticias que hablaban de "desconcierto en el PP, de los barones... Que qué es esto de pactar con el señor Puigdemont".

"Todo el que vota a Feijóo para acabar con Sánchez, lo que quiere es acabar con Sánchez. Le vale que lo apoye Junts o quien sea. En ese sentido, yo creo que no pierde un solo voto. No sé si gana algún voto, pero no lo pierde", ha sentenciado Carlos Alsina durante su intervención en el programa de Antena 3.