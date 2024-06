Carlo Costanzia estalla contra la prensa al ser preguntado por el embarazo de Alejandra Rubio: "Os voy a denunciar a todos"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, después de solo cinco meses de relación con Carlo Costanzia, ha generado un gran revuelo en nuestro país. La pareja decidió confiar en la revista ¡Hola! que están esperando a su primer hijo en común.

Tras unas vacaciones en Ibiza y Jávea, la pareja ha regresado a Madrid, donde ella ha recuperado su puesto como colaboradora de Así es la vida y ha respondido a las críticas en torno a su relación con el hijo de Mar Flores que, por su parte, ha optado por mantenerse en silencio.

Tanto es así que, tal como ha contado Pepe del Real, "Carlo Costanzia está harto de la prensa, sobre todo cuando no le aporta beneficios y por eso ha explotado contra los compañeros que están en la calle al ser preguntado por Alejandra": "Ay, qué mal sientan las preguntas cuando no están remuneradas".

El desagradable episodio tuvo lugar a media tarde, cuando Carlo Costanzia regresaba a su casa después de practicar deporte. Fue entonces cuando dos reporteros y cámaras le siguieron preguntándole por su pareja y su reciente positivo en Covid-19, algo que molestó al joven.

"Grábame un poco más la casa, que así os denuncio bien a todos. No os preocupéis", destacó Carlo, visiblemente enfadado, a lo que el reportero respondió: "No, hombre. No te enfades, Carlo". Tras esto, el protagonista entró en la vivienda y cerró la puerta.