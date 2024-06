El dardo envenenado de Carlo Costanzia a Telecinco: "Tenéis un maltratador de colaborador"

Carlos Costanzia ha vuelto a sentarse en un plató de televisión tras dos décadas alejado del poco mediático. Lo ha hecho este 31 de mayo en ¡De viernes! para defender a sus hijos, quienes han sido atacados en los últimos tiempos.

Pietro y Rocco, los hijos pequeños del italiano están acusados de un supuesto intento de asesinato y, Alessandro Lequio, ha sido uno de los colaboradores que ha sido más duro con ellos. Por eso, ahora el exmarido de Mar Flores ha arremetido contra él, llegando a tacharle incluso de maltratador.

Costanzia aprovechaba su aparición en el programa para recordar los episodios más turbios de la vida de Lequio, tocando temas tan delicados como los "malos tratos" o "pegar a mujeres". Ante estas declaraciones, Beatriz Archidona le cortaba para decirle lo siguiente: "Carlo, a ver, un momento. Tú acaba de decir que quién es Alessandro Lequio para hablar de tu vida, y estás haciendo lo mismo con él".

"¡Hombre! Lo ha hecho él, ¿no lo puedo hacer yo o cómo funciona esto? Ha puesto a parir a mis hijos, así, gratuitamente, ¿y no puedo explicar quién es Alessandro Lequio?", contraatacaba de manera contundente el italiano generando rápidamente el aplauso del público. "Él trabaja como colaborador en esta casa de televisión y opina sobre los vídeos y sobre los temas que se plantean…", respondía Archidona.

Sin embargo y lejos de darse por vencido, Constancia volvía a refutar la contestación de la periodista: "Me da igual, si tenéis un maltratador de colaborador, es vuestro problema, no el mío", decía el italiano. Estas declaraciones habrían sido un dardo envenenado para Telecinco, una cadena que pretende dar una imagen blanca y familiar.

"Es que es un maltratador de mujeres, que le gustaba pegarlas y las hacía cornudas, y que ha vivido del cuento. Tú no eres condenado por malos tratos pero dices que te encanta pegar a las tías… ¿y nadie dice nada? Este tío sigue trabajando tan a gusto", continuaba diciendo Costanzia. "¿A ti te parece bien que hay un tío que dice públicamente que le gusta dar tortas a las mujeres?", le respondía José Antonio León.

"Aquí no aprobamos ningún tipo de violencia y mucho menos la violencia machista que es una lacra en este país y no vamos a consentir seguir con este tea porque no hay ninguna sentencia sobre este asunto", zanjaba la presentadora de manera contundente.