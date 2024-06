Carlo Costanzia se defiende de las críticas hacia él y Alejandra Rubio y aclara quién tuvo la idea de vender la exclusiva del embarazo

El embarazo de Alejandra Rubio ha copado buena parte de los debates y tertulias de la prensa del corazón en estas últimas semanas. Ante el revuelo generado, Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para aclarar todas las dudas relativas a su futura paternidad y defenderse de las críticas de muchos colaboradores televisivos, como Alessandro Lequio.

En su primera entrevista en televisión desde que se conoce que va a ser padre, Costanzia ha alabado la decisión tomada por su pareja: "Creo que esto, en vez de ser criticado, debería ser un poco más aplaudido. Cuanto menos el coraje de una mujer que decide tirar para adelante con una criatura, teniendo muchas cosas en contra. Dice mucho de la mujer que es y de la gran madre que va a ser", ha defendido.

Con todo, el joven ha negado tajantemente que estén pensando en casarse. "Os confirmo aquí que no hay nada todavía", ha dicho ante la insistencia de los colaboradores del programa.

Por otro lado, Costanzia a respondido a las duras críticas realizadas por tertulianos del corazón como Alessandro Lequio, quien lanzó afirmaciones como la siguiente después de que la exclusiva del embarazo saliese publicada en ¡Hola!: "Espero que hayan sacado todo el dinero posible, pero espero que no pongan cara de pedo cada vez que les preguntemos por la evolución", llegó a decir Lequio.

"El personaje este de Lequio, qué cansino es el pobre hombre. Creo que no hay ninguna necesidad de faltar al respeto, de insultar, de decir si uno tiene cara de pedo. No sé si se ha mirado él bien al espejo. No sé qué cara cree que tiene", le ha respondido Costanzia.

Asimismo, el hijo de Mar Flores ha desvelado que fue él quien tuvo la idea de vender la exclusiva del embarazo a una revista. "Nosotros no tenemos vida privada, todo lo que hacemos es público. Entonces, llega un momento que para que se filtre de una manera fea, no una noticia tan bonita, prefería hacer una cosa seria, una cosa bonita, como puede ser una entrevista en el ¡Hola!, aclarando las cosas y dando una imagen positiva".

Mantener el embarazo en secreto se les estaba haciendo cada vez más difícil, ha explicado Carlo Costanzia, ya que tampoco podía acudir con ella al ginecólogo. "Ella me dijo que quería contarlo en su programa —Así es la vida, donde colabora—. Yo, como comprenderéis, no como de su programa y le dije que prefería hacerlo de esta manera. Ella me entendió y lo hicimos así, y fue mi idea", ha insistido.

"No es una cuestión económica, el principio de esto era hacer una cosa bonita, sin más. Dar un anuncio de una cosa tan preciosa, como es traer un niño al mundo, de la mejor manera posible", ha zanjado Carlo Costanzia, antes de añadir que fueron ellos quienes llamaron directamente a la revista para proponerle esta exclusiva.