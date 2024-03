El cantante Residente se niega a decirle a Broncano el dinero que tiene en el banco

MOVISTAR PLUS+

El último invitado de la semana en La Resistencia fue René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, cantante, compositor, productor discográfico y activista puertorriqueño.

El artista le presentó a Broncano su álbum Las letras ya no importan, pero tras recibir varios regalos por parte del presentador, el invitado no se libró de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+.

"¿Cuánto dinero tienes en el banco o patrimonio que dejarías en herencia?", le preguntó el presentador. El cantante le contestó que no lo sabía, que ese tema lo llevaba su contable.

Residente, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Tengo una idea, pero no lo voy a decir. ¿Cómo voy a decir el dinero que tengo? Me asaltarían", añadió el invitado mientras Broncano intentaba convencerle: "Aquí la gente lo dice...".

"¿Pero por qué quieres saberlo?", le preguntó Residente. "Porque me lo pide el Gobierno de España, el Ministerio del Interior", bromeó el jienense.

Entonces el artista le devolvió la pregunta: "¿Cuánto dinero tienes tú en el banco?". Broncano que él no lo había dicho, por lo que el puertorriqueño le contestó: "Económicamente estoy bien".

Entonces pasó a la siguiente cuestión: "¿Relaciones sexuales en los últimos 30 días? Cuenta follar, un punto; petting, 0,6; masturbación, 0,2", explicó.

"Me vas a meter en un problema... soy malo en matemáticas, pero he tenido mucho de todo, de las tres opciones. Mucho", concluyó el invitado del programa este jueves.