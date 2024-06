Candela Peña cuenta el día que Chiara Ferragni la confundió con Asunta tras el éxito de la serie documental de Netflix

La actriz Candela Peña, quien siempre se muestra natural y carismática en todas sus entrevistas, acudió al último programa de Late Xou con Marc Giró para comentar un evento de influencers internacionales al que fue invitada recientemente.

"Yo bajo de la habitación y estaban allí todas las diosas y yo podría ser su tatarabuela. Allí había influencers de todas partes, de Copenhague, de Italia...", empezó relatando. Aunque la primera anécdota llegó nada más comenzar el evento: "Tenías que ir vestida de color crema. Yo llegué a Ibiza y mi look era azul marino".

Además, la actriz aprovechó la ocasión para contar una historia divertida que vivió con la famosa empresaria de moda e influencer italiana, Chiara Ferragni. "Yo solo quería hablarle muchísimo italiano y decirle muchas cosas que no pude. No fui capaz. Y entonces, cuando ya estábamos con más palomas encima y yo volaba en el evento, digo: 'me voy a acercar a la mujer esta con mi italiano", explicó la actriz.

"Me acerco y antes de que yo le fuera a decir 'Chiara, io sono', me dice 'Sei Asunta'. Cómo le explico yo en italiano que no soy la niña china, que interpreto a su madre, y le dijo: 'Si, sono io. Sono io'. pero con mucha fuerza", terminó de contar la anécdota entre risas.