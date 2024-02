Candela Acevedo, ex de Antonio Tejado, denuncia haber sido abusada sexualmente por él: "Me ha causado terror"

Candela Acevedo, ex pareja de Antonio Tejado, se sentó este viernes en el plató del programa De Viernes para narrar con detalle y por primera vez la difícil situación que vivió durante su relación con el sobrino de María del Monte. Acebedo contó en primicia que habría estado sometida a abusos sexuales durante el tiempo que estuvo con Tejado.

"Yo Antonio Tejado lo considero una persona que me ha causado terror, mucho dolor, mucho miedo, muchos traumas, muchas inseguridades, yo me he sentido anulada", expresaba Candela totalmente abatida y con voz temblorosa.

La relación, que la mujer calificó como "un infierno" comenzó con una conquista un tanto incisiva por parte de Tejado. El sobrino de María del Monte habría seguido a Candela en los supermercados de Sevilla y preguntaba por ella a conocidos para conquistarla a toda costa.

Drogada y grabada durante sus encuentros sexuales

Al principio de la relación, la sevillana no consideró que los intentos de Antonio Tejado de conquistarla fueran acoso, sin embargo, con el paso del tiempo, la situación comenzó a agravarse. Tejado habría drogado a Candela y habría abusado de ella sexualmente mientras estaba inconsciente. Además, lo habría grabado todo para difundir las imágenes una vez la relación hubiese terminado.

"Al principio bien, a la larga veo que tiene comportamientos extraños, muy insistentes en realizar algún tipo de cosas que a mi ni se me pasan por la cabeza, me encuentro cohibida", contaba Candela visiblemente avergonzada.

La sevillana fue consciente de la situación gracias a un conocido de Antonio tejado, a quien le enviaba contenidos íntimos de ella. "Me paralizo, entro en shock, no soy consciente de que estos videos se graben. Siempre era insistente, me quería convencer, él quería…" confesaba Candela.

"Había días que llegaba a casa, salíamos de fiesta y yo normalmente me acuerdo de todo lo que hago, pero a veces yo me levantaba por la mañana y decía... Oye Antonio, cómo llegamos a este sitio, recuerdo el sitio, pero no tengo certeza de como salimos del sitio", explicaba la sevillana, quien añade que el sobrino de María del Monte reaccionaba riéndose y desmintiéndole sus sospechas.

Ahora Candela se pregunta cómo pudo estar tanto tiempo con Antonio Tejado: "Sabía que decirme para que yo lo perdonara... No sé cómo lo hizo para volverme a conquistar. No entiendo a día de hoy. No era yo, te anulas".

Acoso tras la ruptura

Después de la ruptura de la pareja, la situación no mejoró. El excolaborador de Telecinco siguió acosando a la que había sido su novia. "Más de ochenta y noventa llamadas a altas horas de la noche, yo siento que él me acosa".

Tiempo después, Candela se sintió preparada para hablar sobre la filtración de los videos de contenido sexual, por los que Antonio Tejado fue condenado a siete meses de prisión. Al enfrentarse a los tribunales "El asume la verdad de que él ha difundido ese tipo de intimidades", contaba la sevillana, quien asegura que fue una de las peores cosas que ha podido vivir.

Candela rompía a llorar al contar la sensación de miedo y humillación que había sentido durante todo este tiempo: "Yo me he sentido avergonzada, en mis terapias, con gente que yo hablo me decían tú no tienes que sentir vergüenza, es él".

"Ojalá pudiera contarte las innumerables situaciones que fueron traumáticas y que nunca fui a denunciarlo..." concluía la expareja de Antonio Tejado y el público la arropaba con un fuerte aplauso.