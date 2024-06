Camilo y su mujer Evaluna se sientan por primera vez juntos en un plató de televisión en 'El Hormiguero'

La nota musical de la semana de El Hormiguero la puso este martes el cantante colombiano Camilo. El artista charló con Pablo Motos de Nuestro lugar feliz tour, la gira de conciertos que este verano le va a llevar por toda España. Además, Camilo acaba de publicar su cuarto disco de estudio, titulado Cuatro.

El cantante apareció con una camiseta con unas fechas bordadas: "Son los días que he venido a El Hormiguero (seis en total). Los he bordado yo mismo, es que me gusta hacerlo en los vuelos", comentó Camilo.

El presentador comentó que el artista será padre por segunda vez: "Sí, si ya fue difícil salir de gira con un bebé, imagínate hacerlos con dos", afirmó el invitado entre risas.

Entonces, Motos le dio una sorpresa, ya que Camilo no se esperaba que Evaluna, su mujer, apareciera en el programa de Antena 3: "Estoy embarazada de siete meses", comentó.

Ambos destacaron que era la primera vez que estaban juntos en un plató de televisión: "España es una tierra muy fértil", destacó la venezolana sobre sus hijos.

"Tanto índigo como Amaranto, que así se llamará el nuevo bebé (del que no saben el sexo) son andaluces, la culpa es del tomate de Huelva", señaló entre risas el colombiano.

Además, el artista apuntó que "los médicos le dijeron que por un problema médico no podría ser madre, pero ella no lo aceptó. También soñaba que quería dar el pecho, me decía que quería ser una vaca lechera".

Al final, la venezolana lo consiguió, y el artista enseñó un regalo muy especial que le había hecho ella: "Es un colgante con un poco de leche materna cristalizada", confesó el colombiano.