Camilo le hace un original regalo a Broncano: "Te quería obsequiar algo salido de mí, hecho a mano..."

Casi una semana después de visitar a Pablo Motos en El Hormiguero, Camilo acudió a La Resistencia para presentarle a Broncano su cuarto disco de estudio, titulado Cuatro.

Pero el artista quiso cumplir la tradición de llevarle un regalo al presentador: "Estuve en El Hormiguero", señaló el colombiano. "Un buen programa... ¿Qué te hicieron?", le contestó Broncano.

El cantante destacó que "fui con mi esposa y contamos una historia muy linda. Fue la del regalo de una joya con su leche materna, la cristalizó con una resina especial".

"Fue un regalo precioso. Lo que yo pensé fue que si mi esposa me hizo un regalo con su leche, yo te he hecho uno con la mía...", comentó Camilo mientras se lo colocaba al cuello al conductor del programa.

"¡Qué haces, hombre!", exclamó Broncano cuando el colombiano le apretó el colgante en la boca. "El regalo me parece bien, pero lo que has hecho, no", añadió.

"El regalo que me hizo Evaluna era una sustancia preciada para ella, y yo pensé que lo que te quería obsequiar era algo que saliera de mí", le explicó el cantante.

El jienense le preguntó: "¿Pero esto ya no está activo?". Entonces, Miguel Campos, el coordinador de guion de La Resistencia, puso en la pantalla: "¿Un collar de lefa?".

"Sí, me ha traído eso, no quería decir esa palabra, pero, efectivamente...", apuntó Broncano, mientras que Camilo concluir entre risas diciendo: "Es un regalo hecho a mano".