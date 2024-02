Buika, en 'Showriano': "No soy yo la villana, es la vida"

MOVISTAR PLUS

Hace apenas una semana desde el final de OT 2023, pero el programa sigue aún en boca de todo el mundo. En la primera edición del programa emitido en Amazon Prime Video no solo los concursantes han sido los protagonistas, sino que el jurado también ha contado con sus propios fans.

Especialmente Concha Buika, gracias a sus palabras sin ningún tipo de filtro, consiguió convertirse en el centro de las miradas. Ahora, la cantante ha acudido al programa de Eva Soriano en Movistar Plus para hablar de su paso por el programa.

Es innegable la fama que "seria y ácida" que se ha ganado por su papel en el jurado, pero como así ha querido destacar, eso no es más que una faceta: "No es que sea ácida, lo que pasa es que, como única representante del cante en el cuerpo del jurado, yo tengo que ser seria".

"Esos chicos tienen que entender que cuando tú miras a un teatro y ves a tres mil personas, muchas han pagado un dinero que no tienen por verte. Esto es serio. No me gusta hacer de la música un reality", ha confesado la que fuera jurado.

Y, aunque ha destacado que ella no dijo nada más lejos de lo "que les van a decir cuando salgan fuera", lo cierto es que tiene su papel era dar un golpe de realidad a los concursantes: "Nuestro discurso tiene que estar acompañado de la acción y cuando tú hablas de ser una persona empoderada, significa que has endurecido también. Entonces, ¿a qué viene ponerse a llorar frente a los haters o quejarte si te dicen que eres gilipollas? Si es verdad, a veces somos unos gilipollas, tampoco pasa nada".

Por eso, Buika tiene muy claro que ella no es "la villana" sino que lo es "la vida" y por ello su papel es el de anunciar "lo que les viene ahí afuera". "Ya lo dije en un programa: si te acomodas, se te duerme el tigre", ha aclarado la cantante haciendo referencia a la película Rocky. Aunque esta no fue la única frase cineasta que utilizó.