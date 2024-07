Broncano y 'La Resistencia' se despiden de Movistar Plus+: "Este programa no podría haberse hecho en otro sitio"

Este miércoles fue la última aparición de Broncano en Movistar Plus+ con La Resistencia antes de su traslado a Televisión Española, donde comenzará una nueva etapa al frente de un nuevo programa.

El presentador ha sido fichado por RTVE para competir en la complicada franja del access prime time contra Pablo Motos y El Hormiguero; Wyoming, y El Intermedio; Carlos Sobera, y First Dates; y Carlos Latre, que estrenará formato en Telecinco.

"Último día en Movistar Plus+. Han sido siete años y nos han tratado muy bien. El programa no se podría haber hecho en otro sitio, lo digo en serio", le dijo el jienense a Jorge Ponce.

Jorge Ponce y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Si no hubiera sido por Movistar Plus+, este programa no habría existido", añadió Broncano mientras arrancaba los aplausos del público del teatro Príncipe Gran Vía. "Qué cosa más bonita has dicho", añadió el colaborador.

Ponce comentó que les quedaban cosas importantes por hacer. "Una es llamar al 1004 para despedirnos, para pedir la portabilidad. A lo mejor nos ofrecen un iPhone y nos quedamos...", bromeó el malagueño.