Broncano le hace a Lorena Castell una de las preguntas más extrañas de la historia de 'La Resistencia'

Lorena Castell fue la invitada de este miércoles en La Resistencia, donde acudió para comentar con Broncano el éxito de su espectáculo, Bingo para señoras.

Pero el presentador comenzó la entrevista diciéndole a la barcelonesa: "¿Quieres que ponga un vídeo del show o que te haga un par de preguntas genéricas?".

Castell eligió la segunda opción, pero lo que no se esperaba la presentadora era la desconcertante y extraña pregunta que le tenía preparada el conductor del programa.

Lorena Castell y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"¿Qué embutido serías?", le preguntó Broncano. La invitada le contestó: "Soy muy ibérica, sería jamón". Pero el presentador le explicó que el jamón no era un embutido porque "no está embutido en nada".

"Pues ya que soy catalana, diría una longaniza", admitió Castell, pero el jienense quiso saber la diferencia entre el embutido que había elegido su invitada y la butifarra.

"Me has pillado, no lo sé", confesó Castell, pero en ese momento, una mujer del público levantó la mano para explicar la diferencia: "La butifarra es blanca o negra, y la longaniza es como una salchicha de carnicero".

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Miguel Campos, el coordinador de guion del programa, buscó la solución en internet: "La longaniza es un tipo de embutido curado elaborado con carne de cerdo, más magra que la del fuet, panceta, manteca, sal, ajo y pimienta".

Tras escuchar la definición, Castell se inclinó más por la butifarra, "sobre todo por la explicación que ha dado ella", afirmó la invitada.